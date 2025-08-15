Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
"cittadini al riparo"

Svezia, sparatoria vicino alla moschea di Orebro: due feriti

Il responsabile non è ancora stato arrestato e non è chiaro se l'obiettivo fosse la moschea o se fossero persone specifiche

15 Ago 2025 - 15:46
© Afp

© Afp

Sparatoria nei pressi di una moschea ad Orebro, in Svezia. Ci sarebbero due persone ferite, secondo quanto riportano i media locali. Una persona è stata trasportata in ospedale dopo essere stata colpita mentre usciva dalla preghiera del venerdì. Il responsabile non è ancora stato arrestato e non è chiaro se l'obiettivo fosse la moschea o se fossero persone specifiche.

Il giornale Aftonbladet cita informazioni secondo cui la polizia sospetta che la sparatoria sia legata alle gang. I servizi di emergenza sono intervenuti in forze sul posto e la polizia ha invitato i cittadini a non avvicinarsi.

svezia
moschea

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema