Svezia, sparatoria vicino alla moschea di Orebro: due feriti

Sparatoria nei pressi di una moschea ad Orebro, in Svezia. Ci sarebbero due persone ferite, secondo quanto riportano i media locali. Una persona è stata trasportata in ospedale dopo essere stata colpita mentre usciva dalla preghiera del venerdì. Il responsabile non è ancora stato arrestato e non è chiaro se l'obiettivo fosse la moschea o se fossero persone specifiche.