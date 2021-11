Svezia, Magdalena Andersson prima donna verso il ruolo di premier

Il ministro delle Finanze svedese Magdalena Andersson è stata eletta leader del partito socialdemocratico, passo che prelude alla sua assunzione della carica di primo ministro al posto del dimissionario Stefan Lofven. La Andersson, 54 anni, diventerà la prima donna premier del suo Paese a condizione di ottenere un voto in Parlamento. Alla guida del partito, di cui era l'unica candidata, è stata eletta per acclamazione al congresso tenutosi a Goteborg.

Andersson, 54 anni, economista ed ex nuotatrice professionista, dovrebbe diventare la prima donna primo ministro nella storia svedese, a condizione che ottenga un voto in Parlamento, la cui data non è stata ancora fissata.

Leggi Anche La Tunisia avrà una donna premier: è la prima volta in un Paese arabo

Leggi Anche Estonia, Kaja Kallas è la prima donna premier

E' stata ministro delle Finanze per sette anni. Soprannominata "il bulldozer" per la sua determinazione e capacità di imporre la sua linea, è stata spesso paragonata ad Angela Merkel.