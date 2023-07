Svezia, governo condanna rogo del Corano: "E' islamofobico"

In Svezia il governo ha condannato il rogo (autorizzato dalla polizia) di un Corano fuori dalla moschea principale di Stoccolma, definendolo un atto "islamofobico".

L'Organizzazione per la cooperazione islamica aveva chiesto misure per evitare futuri roghi. In una nota del ministro degli Esteri si legge che l'esecutivo "comprende quanto questi atti possano essere offensivi per i musulmani".