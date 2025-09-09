Svezia, Elisabet Lann si sente male al primo giorno da ministra della Salute

L'incidente si è verificato nella sede del governo a Rosenbad, mentre la premier Ulf Kristersson presentava i nuovi membri dell'esecutivo. All'improvviso, Elisabet Lann ha perso i sensi accasciandosi sul palco. Tra i primi a prestarle aiuto c'è stata la vicepremier Ebba Busch, che l'ha messa in posizione di sicurezza. Per alcuni istanti la tensione è stata palpabile: la diretta televisiva è stata interrotta e i giornalisti in sala sono stati invitati a spegnere le telecamere. Poco dopo, la ministra è stata accompagnata fuori, assistita dal personale medico. Nonostante l'apprensione iniziale, la situazione si è risolta rapidamente: Lann è rientrata in sala dopo pochi minuti, sorridente, spiegando che il malore era stato causato da un improvviso abbassamento della glicemia.