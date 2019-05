Svezia, donna di religione ebraica accoltellata a Helsinborg: grave

Una donna di religione ebraica è stata accoltellata in strada a Helsinborg, in Svezia. Lo riferisce la tv pubblica. La vittima dell'aggressione è in gravi condizioni. La polizia ha intensificato i controlli davanti a tutti i centri ebraici della città. Gli investigatori puntano sugli eventuali testimoni e sulle camere di videosorveglianza per fare luce sull'episodio.