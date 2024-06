Suore clarisse scomunicate dopo le frasi contro Papa Francesco: ecco chi sono

Chi sono le clarisse - Le religiose sono famose in Spagna come le “suore dei cioccolatini” per via dei dolcetti da loro prodotti. Le monache ribelli avevano inviato una raccomandata all’arcivescovado di Burgos Mario Iceta per comunicare la decisione irrevocabile di voltare le spalle alla Chiesa cattolica. Tra la comunità delle clarisse e il Vaticano ci sono antichi dissapori. Nel 2020 le religiose avevano raggiunto un accordo con il vicino vescovado di Vitoria per acquistare il convento di Orduña, nei Paesi Baschi. Ma l’operazione, dicono, fu “bloccata da Roma”. Per reperire i fondi per l’acquisto del nuovo convento, le monache avrebbero venduto un monastero ma il Vaticano avrebbe fatto saltare l’operazione. E le clarisse lo hanno accusato di aver “messo i bastoni tra le ruote" alla loro comunità. Dopo quest'ultimo strappo si sono poste sotto la tutela e la giurisdizione di Pablo de Rojas Sanchez-Franco e della sua Pia Union de Santi Pauli Apostoli. Il gruppo religioso non è in comunione con il Vaticano, che lo considera una setta. Il loro fondatore è stato scomunicato nel 2019.