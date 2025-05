Suor Inah Canbarro Lucas è morta a 116 anni: era la persona più anziana del mondo

Ha frequentato il collegio Santa Teresa de Jesus a Sant’Ana do Livramento, nel Rio Grande do Sul, e intorno al 1928 si è trasferita a Montevideo, in Uruguay, scegliendo la vita religiosa e prendendo i voti da suora. Nel 1930 è rientrata in Brasile per dedicarsi all’insegnamento del portoghese e della matematica in una scuola del quartiere Tijuca, a Rio de Janeiro. Nei primi anni '40 è tornata a Sant’Ana do Livramento, dove ha continuato la sua attività di insegnante.