Summit Vietnam,Trump ha rifiutato richiesta di Kim togliere sanzioni

Le prove di dialogo tra Donald Trump e Kim Jong-un hanno avuto un arresto al secondo giorno di summit in Vietnam. A far saltare la possibilità di poter portare avanti i colloqui il rifiuto del presidente Usa "di togliere le sanzioni" a Pyongyang, come era stato richiesto dal leader nordcoreano. In conferenza stampa, la Casa Bianca ha detto che le "differenze sono state ridotte", ma Kim "ha una certa visione che non coincide con la nostra".