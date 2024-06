Da parte sua, secondo quanto riferiscono fonti diplomatiche, Meloni ha evidenziato problemi di "metodo e di merito". In particolare, secondo lei, non sarebbe un iter corretto presentare un pacchetto già confezionato di nomi, senza prima aver effettuato una discussione collegiale e complessiva sull'idea di Unione per i prossimi anni. Una linea su cui ha trovato il supporto di alcuni colleghi. Il premier ha anche ribadito che l'Italia chiede di vedersi "riconosciuto il giusto peso", come Paese fondatore, seconda manifattura d'Europa, terzo Stato per abitanti.