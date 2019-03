Arruolato Sully, il cane di George Bush: dalla veglia funebre alla corsia dellʼospedale militare Facebook 1 di 6 Facebook 2 di 6 Facebook 3 di 6 Facebook 4 di 6 Facebook 5 di 6 Facebook 6 di 6 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Durante la cerimonia di giuramento, Sully ha indossato la sua pettorina militare, ricevendo così l'incarico di sottufficiale per girare in corsia nel Centro medico militare nazionale di Water Reed all'interno del progetto WRBFacilityDogs con gli altri cani del team.



L'addestramento del labrador al nuovo servizio era stato annunciato dopo la scomparsa del suo padrone. Terminato il periodo di formazione, Sully è corsa in corsia, scodinzolante e felice come nel suo carattere.