Sudan, uccisi 22 civili in un bombardamento dei paramilitari nel Darfur

Le forze paramilitari del Sudan hanno bombardato Al-Fashir, uccidendo 22 persone nell'ultima città del Darfur fuori dal loro controllo. Lo hanno reso noto testimoni e una fonte ospedaliera. Al-Fashir è diventata un campo di battaglia cruciale nella guerra che da 15 mesi oppone le forze paramilitari di supporto rapido all'esercito regolare. La battaglia per la capitale dello Stato del Darfur settentrionale, considerata strategica per gli aiuti umanitari in una regione sull'orlo della carestia, va avanti da oltre due mesi. Testimoni hanno detto che la città è stata sottoposta a un pesante bombardamento di artiglieria da parte di Rsf.