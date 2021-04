Sudan, scontri nel Darfur dell'Ovest: almeno 40 morti in tre giorni

-afp

Almeno 40 persone sono state uccise e 58 ferite in Sudan in tre giorni di scontri nello Stato del Darfur dell'Ovest, secondo quanto riferiscono le Nazioni Unite. I combattimenti, precisa l'Ufficio dell'Onu per il coordinamento umanitario (Ocha), contrappongono gruppi armati arabi e quelli non arabi della comunità etnica dei Massalit nella città di El Geneina, dove la situazione rimane "tesa".