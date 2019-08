Sudan, rinviato annuncio del nuovo governo del dopo Bashir

E' stato rinviato di 48 ore l'annuncio della formazione del nuovo governo in Sudan. A chiedere il rinvio per il primo esecutivo del dopo Bashir è stato il neo premier, Abdallah Hamdok, il quale ha fatto sapere di avere bisogno dei nomi di altri candidati per i ministeri a disposizione prima di pronunciarsi. Il governo deve essere composto da un massimo di 20 membri, scelti dal premier.