Sudan, ribelli attaccano ospedale a El Fasher: 70 morti

Circa 70 persone sono state uccise in un attacco all'unico ospedale funzionante nella città assediata di El Fasher in Sudan. Lo ha fatto sapere il capo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'attacco al Saudi Teaching Maternal Hospital, che i funzionari locali hanno attribuito alle Rapid Support Forces, i ribelli coinvolti nella guerra civile che negli ultimi giorni ha avuto un'escalation, è avvenuto mentre il gruppo contava perdite sul campo di battaglia contro l'esercito sudanese e le forze alleate sotto il comandante in capo dei militari, il generale Abdel-Fattah Burhan.