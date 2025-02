Sudan, Onu: aumentano violenze sessuali e bimbi nati da stupri

Tra aprile 2023 e novembre 2024 in Sudan si sono verificati oltre 200 casi di violenza sessuale, con un forte aumento delle gravidanze e delle nascite a seguito di stupro. Lo denuncia un rapporto dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani (Ohchr), che nel periodo preso in esame ha documentato circa 120 episodi che hanno colpito almeno 203 vittime, tra cui 162 donne e 36 ragazze. La realtà è però molto più grave perché molti casi non vengono denunciati. "Il ricorso persistente alla violenza sessuale come arma di guerra in Sudan è profondamente scioccante", ha affermato Volker Turk, responsabile dei diritti umani delle Nazioni Unite, in seguito alla pubblicazione del rapporto. "Le parti devono adottare misure urgenti per fermarlo".