Sudan, proteste contro l'aumento del prezzo del pane: 6 morti

Sono almeno sei le persone morte durante le proteste contro l'aumento del prezzo del pane e della benzina in Sudan. Lo riferisce Al Arabiya. Manifestazioni di protesta sono state registrate in diverse città, fra cui Khartoum e Atbara dove è stata incendiata la sede del partito del Presidente Omar Al Bashir. In quattro città del Paese è stato dichiarato lo stato di emergenza ed è stato imposto il coprifuoco dalle 18 alle 6.