Sudan, agenzie Onu: "Crisi umanitaria cresce vertiginosamente"

La crisi umanitaria in Sudan continua a crescere vertiginosamente, con milioni di persone che hanno un disperato bisogno di assistenza. Il conflitto ha fatto sfollare oltre 11 milioni di persone, sia all'interno del Paese che oltre confine, spingendo altri milioni di persone in condizioni di estrema vulnerabilità, in particolare i bambini. E' quanto denunciano, in una dichiarazione congiunta, l'assistente dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, Raouf Mazou, e del vicedirettore esecutivo del Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia, Ted Chaiban.