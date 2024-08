Sudan, Onu: "Per i bambini è la più grande crisi umanitaria al mondo"

"La crisi umanitaria del Sudan per i bambini è per numeri, la più grande al mondo". Lo ha affermato il portavoce dell'Unicef, James Elder, precisando che quella nel Paese africano è anche "una crisi di negligenza. Molte delle innumerevoli atrocità commesse sui bambini in Sudan non sono state denunciate, spesso a causa di un accesso molto limitato. Migliaia di bambini sono stati uccisi o feriti nella guerra del Sudan. La violenza sessuale e il reclutamento sono in aumento e la situazione è ancora più grave laddove la presenza umanitaria continua a essere negata".