Sudan, Onu: 1.200 bambini morti per sospetto morbillo e malnutrizione

In Sudan continua ad aggravarsi la situazione sanitaria in seguito alla crisi in cui versa il Paese.

Secondo l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), nello Stato del Nilo Bianco sono morti oltre 1.200 bambini rifugiati sotto i cinque anni, in nove insediamenti, nel periodo compreso tra il 15 maggio e il 14 settembre, a causa della combinazione letale fra un sospetto focolaio di morbillo e il grave stato di malnutrizione.