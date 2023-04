Sudan, Oms: preso laboratorio con virus e malattie, grave rischio biologico

"C'è un enorme rischio biologico associato all'occupazione del laboratorio centrale di sanità pubblica di una delle parti in guerra", ha dichiarato Nima Saeed Abid, rappresentante dell'Organizzazione Mondiale della Sanità in Sudan.

Intanto secondo l'Agenzia delle Nazioni unite per i rifugiati (Unhcr), dopo che in Sudan è stato concordato un cessate il fuoco di 72 ore tra le parti in guerra sotto gli auspici degli Stati Uniti, fino a 270.000 persone potrebbero fuggire verso il Ciad e il Sud Sudan.

La rappresentante dell'Unhcr in Ciad Laura lo Castro ha detto che nel Paese sono arrivati 20.000 rifugiati e l'organizzazione si aspetta che arrivino fino a 100.000 persone "nel peggiore dei casi". D'altra parte, "in Sud Sudan, lo scenario più probabile è quello di 125.000 rifugiati sud-sudanesi di ritorno e 45.000 rifugiati", ha dichiarato la rappresentante Unhcr Marie-He'le'ne Verney, durante un briefing con la stampa.