Quasi 400mila persone originarie del Sudan sono tornate nelle loro case negli ultimi due mesi e mezzo dopo essere state sfollate a causa della guerra civile. Lo ha dichiarato l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim). Tra dicembre e marzo, "396.738 persone" sono tornate nelle aree riconquistate dall'esercito che negli ultimi mesi è avanzato nel Sudan centrale, secondo l'agenzia dell'Onu per le migrazioni. La guerra civile è in atto nel Paese dal 15 aprile 2023.