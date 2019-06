Sudan, le forze sicurezza attaccano sit-in: 5 morti

Almeno 5 persone sono morte a Khartoum, in Sudan, quando le forze di sicurezza sono intervenute contro un sit-in in corso da mesi davanti al quartier generale dell'esercito, per chiedere una rapida transizione dei poteri ad un'autorità civile da parte della giunta militare che ha deposto il presidente Omar al Bashir. Testimoni hanno riferito che sono stati sparati colpi d'arma da fuoco e che sono state incendiate alcune tende dei dimostranti.