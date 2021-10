Sudan, l'Onu chiede di ripristinare il governo a guida civile

Afp

Il Consiglio di sicurezza dell'Onu ha invitato ai militari in Sudan a ripristinare il governo a guida civile, da loro rovesciato. In una dichiarazione, approvata all'unanimità, i 15 Stati membri hanno espresso "seria preoccupazione" per il golpe militare, domandando l'immediato rilascio di tutti i detenuti ed esortando "tutte le parti interessate a impegnarsi in un dialogo senza precondizioni".