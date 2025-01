Aereo si schianta in Sud Sudan: 20 morti

Almeno 20 persone sono morte in un incidente aereo avvenuto in Sud Sudan. Sono una persona è riuscita a salvarsi. Lo ha dichiarato il ministro dell'Informazione dello Stato settentrionale di Unità, Gatwech Bipal Both. L'aereo si è schiantato vicino ai campi petroliferi poco dopo essere decollato con un volo di routine per trasportare lavoratori verso la capitale Juba. "C'erano 21 persone a bordo. Per il momento c'è un solo sopravvissuto", ha detto il ministro. Il superstite, un ingegnere sud-sudanese che lavora per una compagnia petrolifera, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Bentiu.