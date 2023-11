Sudan, in migliaia in fuga dal Darfur occidentale per timore di violenze etniche

In Sudan migliaia di persone stanno fuggendo dalla capitale del Darfur occidentale, El Geneina, temendo di rimanere vittime delle incursioni delle Forze di supporto rapido (Rsf), che hanno conquistato la città e sono accusate di uccisioni a sfondo etnico.

Lo scrive in un comunicato Medici senza frontiere, dopo che nei giorni scorsi le Rsf, gruppo paramilitare che fa capo al generale Mohamed Hamdan Hemeti Dagalo, in guerra dal 15 aprile contro l'esercito sudanese per il controllo del Paese, hanno conquistato il quartier generale delle Forze armate sudanesi (Saf) a El Geneina.