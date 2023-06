Sudan in guerra, iniziata la tregua di 3 giorni

Le parti in guerra del Sudan hanno iniziato un cessate il fuoco che dovrebbe durare 3 giorni.

La tregua arriva il giorno prima di una conferenza che le Nazioni Unite e altre nazioni hanno organizzato per lunedì per raccogliere fondi per coprire i bisogni umanitari del Paese. Gli Stati Uniti e l'Arabia Saudita hanno annunciato l'accordo sabato: entrambi hanno condotto sforzi diplomatici concertati per fermare la guerra negli ultimi due mesi.