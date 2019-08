Sudan, giura il premier del governo di transizione

Abdallah Hamdok è il nuovo premier del Sudan. Il neo primo ministro, riferisce la tv di Stato, ha giurato in una breve cerimonia a Khartoum. Hamdok è stato scelto la scorsa settimana dall'opposizione come premier per la fase di transizione che durerà 3 anni e che dovrà traghettare il Paese alle elezioni a seguito della deposizione dell'ex dittatore, Omar Al Bashir, dopo 30 anni al potere.