Sudan, denuncia delle ong: 160 morti in violenti scontri in Darfur

Almeno 160 persone sono rimaste uccisi in scontri tra gruppi rivali nella regione del Darfur in Sudan.

Lo ha riferito Adam Regal, portavoce dell'organizzazione per il Coordinamento generale per i rifugiati e gli sfollati in Darfur, secondo cui le violenze sono in corso da venerdì nella zona occidentale di Krink e risultano tuttora in corso. Altre 46 persone sono state ferite, ha aggiunto.