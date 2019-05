Sudafrica, si finge ispettore della qualità e mangia gratis per un anno: arrestato

Uno studente universitario di 27 anni è stato arrestato in Sudafrica per aver ingannato il personale di un ristorante fast food, fingendosi ispettore della qualità alimentare e mangiando gratis ogni giorno per un intero anno. Il copione era sempre lo stesso: il giovane si recava in giacca e cravatta presso i locali della catena Kfc a bordo di una limousine guidata da un amico ed esibiva allo staff un tesserino recante la scritta "Head Office".

Lo studente è riuscito a prendersi gioco di diversi punti vendita Kfc in tutto il Sudafrica, sostenendo di essere stato inviato dalla sede centrale dell'azienda per controllare la qualità del cibo servito ai clienti. Un dipendente della catena di fast food ha raccontato: "Quando è arrivato, ciascuno di noi ha cercato di fare del proprio meglio per non farlo innervosire. Era convincente perché era molto sicuro di sé, ormai lo conoscevamo tutti".



La messinscena del giovane era curata nei minimi dettagli. "Quando entrava nel ristorante, si precipitava subito in cucina a controllare ogni cosa, prendendo appunti e chiedendo dei campioni di cibo. Probabilmente ha lavorato in un punto vendita Kfc perché conosceva tutto".