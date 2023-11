Sudafrica, processo contro agenti: uccisi due testimoni davanti al tribunale

In Sudafrica un uomo e una donna, che dovevano testimoniare contro alcuni agenti di polizia sotto processo per tortura, sono stati uccisi a colpi di arma da fuoco davanti al tribunale di Randburg, vicino a Johannesburg, poco prima di entrare in aula.

Lo riferisce il sito di informazione sudafricano "News24". Il portavoce della polizia della regione del Gauteng, Mavela Masondo, ha annunciato che è stata lanciata una caccia all'uomo per rintracciare i responsabili.