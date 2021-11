Sudafrica, poliziotta condannata a sei ergastoli e 95 anni di carcere

ansa

Rosemary Ndlovu, poliziotta 46enne che in Sudafrica ha ucciso il suo ragazzo e 5 parenti per intascare i premi dell'assicurazione, è stata condannata a sei ergastoli e 95 anni di carcere. Tra le sue vittime ci sono il cugino, la sorella, il fidanzato, la nipote, il nipote e un altro parente che hanno perso la vita tra il 2012 e il 2017. Il tribunale l'ha inoltre condannata per il tentato omicidio della madre, di un'altra sorella e dei suoi 5 figli.