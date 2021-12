Sudafrica: morto l'arcivescovo Desmond Tutu, icona del movimento anti-apartheid ed eroe della riconciliazione

1 di 26 2 di 26 3 di 26 4 di 26 5 di 26 6 di 26 7 di 26 8 di 26 9 di 26 10 di 26 11 di 26 12 di 26 13 di 26 14 di 26 15 di 26 16 di 26 17 di 26 18 di 26 19 di 26 20 di 26 21 di 26 22 di 26 23 di 26 24 di 26 25 di 26 Ansa 26 di 26 leggi dopo slideshow ingrandisci

Si è spento a 90 anni l'arcivescovo sudafricano Desmond Tutu, premio Nobel per la pace e simbolo della lotta all'apartheid. Lo riporta Sky News citando l'ufficio della presidenza sudafricana. Tutu, che divenne poi il promotore della riconciliazione, è stato insignito del Nobel per la pace nel 1984 per la sua campagna di opposizione non violenta al governo della minoranza bianca in Sudafrica.