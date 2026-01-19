Sudafrica, schianto fra camion e scuolabus: morti 12 bambini

Dalla prima ricostruzione sembra che l'autista abbia perso il controllo del mezzo nel tentativo di sorpassare altri veicoli
© Afp
Tragedia in Sudafrica, dove uno scuolabus che trasportava degli studenti si è scontrato con un camion. Il bilancio è pesantissimo: 12 i bambini deceduti a seguito dell'impatto. Secondo quanto riferito dalla polizia l'incidente è avvenuto nei pressi della città industriale di Vanderbijlpark, circa 60 chilometri a sud di Johannesburg. In base a una prima ricostruzione della dinamica, sembra che l'autista abbia perso il controllo del mezzo nel tentativo di sorpassare altri veicoli.
I giovanissimi coinvolti nell'incidente sarebbero tutti in età scolare: 11 sarebbero deceduti sul colpo mentre un terzo bambino sarebbe morto poco dopo il trasporto in ospedale. Le immagini mostrano il minibus schiacciato sul ciglio della strada. Il premier della zona di Gauteng, Panyaza Lesufi, ha parlato di una "scena terribile".
Secondo gli ultimi dati del Ministero dei Trasporti, nel 2025 sulle strade sudafricane sono morte più di 11.400 persone. Nell'ottobre scorso, in un altro incidente, 18 bambini erano rimasti gravemente feriti su un minibus ribaltatosi lungo un'autostrada nel KwaZulu-Natal. A settembre invece, cinque studenti avevano perso la vita in un altro schianto a bordo di un autobus scolastico sempre nel KwaZulu-Natal.