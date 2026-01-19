Sudafrica, schianto fra camion e scuolabus: morti 12 bambini

Tragedia in Sudafrica, dove uno scuolabus che trasportava degli studenti si è scontrato con un camion. Il bilancio è pesantissimo: 12 i bambini deceduti a seguito dell'impatto. Secondo quanto riferito dalla polizia l'incidente è avvenuto nei pressi della città industriale di Vanderbijlpark, circa 60 chilometri a sud di Johannesburg. In base a una prima ricostruzione della dinamica, sembra che l'autista abbia perso il controllo del mezzo nel tentativo di sorpassare altri veicoli.