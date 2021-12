Sudafrica, i funerali dell'arcivescovo Tutu il 1° gennaio a Capetown

Ansa

I funerali dell'icona sudafricana anti-apartheid, l'arcivescovo Desmond Tutu sono stati fissati per l'1 gennaio a Capetown. Lo ha annunciato la sua fondazione. 'Una settimana di lutto nazionale ed eventi dedicati all'arcivescovo anglicano sono ancora in fase di organizzazione", ha annunciato la fondazione in un comunicato.