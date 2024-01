Sudafrica, confessa autore rogo a Johannesburg: morirono 77 persone

In Sudafrica ha confessato l'autore del rogo, ad agosto, a Johannesburg, dove morirono 77 persone, tra cui 12 bambini.

Il fuoco fu appiccato da un 29enne che ha ammesso che la sua intenzione non era di dare fuoco all'edificio, ma di bruciare un cadavere per coprire un omicidio per una questione legata alla droga. L'uomo, tossicodipendente, ha strangolato la sua vittima e poi si è andato a una vicina stazione di servizio per comprare carburante e dare fuoco al cadavere.