Sudafrica, bus precipita in un burrone: 45 morti, salva bimba

Una bambina di 8 anni è l'unica sopravvisuta in un incidente stradale in Sudafrica in cui sono morte 45 persone.

L'autobus sul quale viaggiavano è precipitato per circa 50 m da un ponte finendo in un burrone. La bambina di 8 anni è stata portata in ospedale con gravi ferite. L'autobus si è schiantato contro una barriera e poi ha preso fuoco. E' successo nella provincia nord-orientale del Limpopo, precipitando da un ponte tra Mokopane e Marken, a circa 300 km a nord di Johannesburg. Ancora ignote le cause dell'incidente.