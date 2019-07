con il supporto dell'unicef 25 luglio 2019 13:28 Sud Sudan, rilasciati 32 bambini-soldato che militavano nei gruppi armati Sono tutti maschi tra i 13 e i 17 anni. Seguiranno programmi di reintegro nella società supportati dallʼUnicef

Martedì scorso trentadue bambini-soldato sono stati rilasciati da gruppi armati dell'opposizione nella contea di Leer, nel Sud Sudan settentrionale. Lo rivela Unicef, spiegando come questo sia il primo rilascio da loro verificato nella regione, una delle più colpite dal conflitto tra le forze governative del presidente Kiir e quelle dell'opposizione di Riek Machar. I ragazzi liberati sono tutti maschi di età compresa tra i 13 e i 17 anni.

Alcuni dei bambini militavano nelle file delle forze armate dal 2016 e da allora non avevano mai più rivisto i genitori. "Utilizzare bambini in gruppi armati viola quasi tutti i diritti dell'infanzia esistenti" ha dichiarato Mohamed Ag Ayoya, rappresentante dell'Unicef in Sud Sudan. "A questi bambini è stata sottratta l'infanzia e hanno visto cose a cui nessun bambino dovrebbe mai assistere. Ma non è troppo tardi per dare un futuro. Il futuro per loro incomincia oggi".

Dopo essere stati liberati, i ragazzi sono stati inseriti dall'Unicef in un programma di reintegrazione di tre anni, durante i quali riceveranno istruzione e supporto psicologico, oltre a cibo, acqua e articoli per l'igiene. Ognuno di loro verrà seguito da un operatore sociale per tutta la durata del programma. "Il reintegro non ha scorciatoie" ha spiegato Ayoya. "Richiede un tempo e ha un costo, ma abbiamo visto che produce risultati migliori e previene il ritorno, in seguito, ai gruppi armati".