Sud Sudan, incidente aereo nell'est: almeno 10 morti

unicef

Almeno dieci persone sono morte nel Sud Sudan a causa di un incidente aereo a Pieri, nello Stato di Jonglei. Lo ha reso noto in un comunicato il governatore della regione. La sciagura è avvenuta verso le 17:05 ora locale, mentre l'aereo, della compagnia South Sudan Supreme, era in fase di decollo. Tra le vittime ci sono anche i due piloti. Non è chiaro ancora quanti passeggeri c'erano a bordo del velivolo, né cosa abbia provocato l'incidente.