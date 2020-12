Studio Usa: il vaccino Moderna garantisce almeno tre mesi di immunità

Il vaccino di Moderna garantirebbe un'immunità di almeno 90 giorni dopo la seconda dose. Lo riporta uno studio pubblicato sul New England Journal of Medicine. I ricercatori del National Institutes of Health hanno testato il livello di due tipi di anticorpi dopo tre mesi dalla seconda dose del vaccino. E hanno osservato un calo "leggero" e previsto del livello di anticorpi. Non sono stati inoltre osservati effetti collaterali gravi.