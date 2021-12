Studio Covid, variante Omicron può reinfettare i malati

Afp

Omicron sarebbe in grado in un significativo numero di casi di reinfettare chi ha già avuto il Covid. E' quanto risulta da uno studio preliminare, in corso di revisione per MedRxiv. L'indagine si basa sull'analisi di oltre 2 milioni in Sudafrica tra marzo 2020 e novembre 2021. Non si sa, si legge nel dossier, se Omicron sia in grado di "bucare" l'immunità data "dai vaccini o se la riduce".