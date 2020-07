Studente Usa liberato in Egitto, Amnesty: "Ora agire per Zaky"

Uno studente americano detenuto senza processo in una prigione egiziana per quasi 500 giorni è stato liberato ed è tornato negli Stati Uniti. "Questa storia ci insegna che le pressioni a un certo punto pagano", ha detto Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia, rinnovando l'appello al governo affinché prema con Il Cairo per la liberazione di Patrick George Zaky.