Studente arrestato in Egitto, legali: "Torturato con l'elettroshock"

Nelle 24 ore intercorse tra l'arresto a Il Cairo e il trasferimento in un carcere egiziano, Patrick George Zaky, attivista 27enne che sta studiando in Italia, "è stato picchiato, sottoposto a elettroshock, minacciato e interrogato su diverse questioni legate al suo lavoro e alle sue ricerche". Lo riferiscono i legali che hanno incontrato il ricercatore alla Eipr, Egyptian initiative for personal rights, associazione cui il giovane fa capo.