Strappo con Pechino, Australia primo Paese a lasciare la Via della Seta

ansa

La Cina perde il primo partner sulla Via della Seta. Il colossale piano di infrastrutture in tutto il mondo lanciato nel 2013 dal presidente Xi Jinping contava 139 partecipanti: ora sono 138, perché l'Australia ha annullato il memorandum di intenti sottoscritto in quanto ritenuto in contrasto con la politica estera nazionale. "Questa è un'altra mossa irragionevole e provocatoria", è stato il duro commento di Pechino.