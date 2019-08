Stragi Usa, Trump: razzismo e suprematismo ideologie da sconfiggere

"Il razzismo e il suprematismo sono ideologie che non devono avere posto in America e devono essere sconfitte". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in un intervento trasmesso in diretta tv dopo le nuove stragi a El Paso e Dayton, definite dall'inquilino della Casa Bianca come "crimini contro l'umanità". Secondo Trump, inoltre, a chi "si macchia di crimini d'odio e sparatorie di massa deve essere inflitta la pena di morte".