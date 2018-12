Stragi Parigi e Bruxelles, incriminati 2 sospetti cellula jihadista

Due presunti componenti della cellula jihadista che ha colpito la Francia e il Belgio negli attentati del novembre 2015 a Parigi e del marzo 2016 a Bruxelles, sono stati incriminati per "complicità" in omicidio, tentato omicidio e sequestro nell'ambito di un gruppo organizzato". Sofien Ayari e Ali El Haddad Asufi, che sono detenuti in Belgio, saranno trasferiti momentaneamente in Francia per l'incriminazione.