Strage Nuova Zelanda, killer: "Ho contattato anche Breivik"

Il killer che ha compiuto la strage in Nuova Zelanda, Brenton Tarrant, ha spiegato nel suo "manifesto" postato in Rete di aver contattato anche l'autore della strage di Utoya, Anders Breivik. Ricordando che tra i suoi ispiratori ci sono "Luca Traini, Anders Breivik, Dylan Roof, Anton Lundin Pettersson, Darren Osbourne", ha quindi spiegato di aver contattato i "fratelli cavalieri" di Breivik ricevendo la loro benedizione per la sua "missione".