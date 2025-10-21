Logo Tgcom24
Mondo
nel 1956 persero la vita 262 minatori, tra cui 136 italiani

Strage Marcinelle, Mattarella: "Ricordo perenne della tragedia"

21 Ott 2025 - 15:02
© Ansa

© Ansa

Grande commozione per la visita del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e dei reali Filippo e Mathilde al Bois du Cazier di Marcinelle, in Belgio, luogo simbolo dove l'8 agosto 1956 persero la vita 262 minatori, tra 136 italiani. "Il ricordo della tragedia è perenne, ma è anche un monito per la storia del nostro lavoro", ha sottolineato il Capo dello Stato. Mattarella, dopo aver deposto una corona di fiori al memoriale, ha incontrato alcuni familiari delle vittime e tre anziani minatori.

