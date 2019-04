Strage in Sri Lanka, arcivescovo: sospese le messe della domenica

La domenica non saranno più celebrate messe in Sri Lanka fino a nuovo ordine. Lo ha annunciato l'arcivescovo di Colombo, Malcolm Ranjith, in seguito agli attentati che a Pasqua hanno causato la morte di oltre 250 persone. Intanto il capo della polizia, Pujith Jayasundara, si è dimesso in seguito alle carenze nella sicurezza emerse durante gli attacchi. I soccorritori sono ancora impegnati nella ricerca di 140 persone sospettate di legami con l'Isis.