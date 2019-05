Strage di Pasqua in Sri Lanka, da Londra raccolta fondi online per le strutture sanitarie e i feriti locali

Dal sangue della strage di Pasqua in Sri Lanka germogliano perle di solidarietà. Come la raccolta fondi avviata online dalla famiglia di Daniel e Amelie Lensey, fratello e sorella londinesi di 19 e 15 anni morti nell'attentato al loro hotel di Colombo, dove erano in vacanza. Madre e fratello delle vittime intendono raccogliere 750mila sterline da donare alla sanità pakistana per migliorare le sue strutture e curare i feriti dell'attacco. Un'iniziativa online nata nel nome dei due giovanissimi, ai quali è stata intestata una fondazione.