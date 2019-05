Strage Burkina Faso, Moavero condanna: "Vile e odioso attentato"

Il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, ha espresso "ferma condanna per il vile e odioso attentato perpetrato oggi in una chiesa in Burkina Faso durante la funzione religiosa", nel quale sono stati uccisi un sacerdote e cinque fedeli. "Profondo cordoglio per le vittime e sentita vicinanza alle loro famiglie. L'Italia si stringe al Burkina Faso in questo tragico momento", aggiunge il ministro in un tweet.